В обход Украины: "Газпром" увеличит уставный капитал компании-оператора "Северного потока-2"

Совет директоров "Газпрома" 9 февраля одобрил приобретение дополнительных акций Nord Stream 2 на 1,425 миллиарда евро, сообщается в материалах компании, передает Прайм.

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"Определить, что исходя из рыночной стоимости, цена приобретаемых ПАО "Газпром" 71,25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG должна составить 1,425 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

"Газпром" приобретет 71,25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков, общей номинальной стоимостью 71,25 миллиона швейцарских франков. Акции выпускаются и размещаются по закрытой подписке в связи с увеличением уставного капитала Nord Stream 2 AG, по цене 20 тысяч евро за одну акцию, с оплатой в течение 2017 года.

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При этом доля "Газпрома" в уставном капитале компании Nord Stream 2 AG сохранится в размере 100%.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании расположена в городе Цуге, Швейцария.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".