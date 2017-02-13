В украинских хранилищах осталось 9 миллиардов кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 4 по 11 февраля сократились на 5,6%, или на 535 млн куб. м, - до 9,044 млрд куб. м с 9,579 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 11 февраля из хранилищ было отобрано 87,96 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.