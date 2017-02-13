Подозревают в финансировании террористов: на более 10 украинских импортеров топлива наложили санкции

Министерство экономического развития и торговли Украины на основании материалов Службы безопасности Украины наложило санкции на более 10 украинских импортеров топлива и запретило им внешнеэкономическую деятельность из-за подозрений в нарушении Закона «О внешнеэкономической деятельности», осуществлении поставок топлива из России, а также проведение расчетов через офшор, что может быть свидетельством финансирования террористических организаций.

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Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, запрет вступает в силу с 18 марта.

«Служба безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом, по данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах «офшорных» структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины компании применяли схему оформления «косвенных» внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения, - сообщили в Минэкономразвития. - У СБУ есть основания полагать, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в «офшорных» юрисдикциях, частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Запрет на осуществление внешнеэкономической деятельности, в частности, применен к субъектам предпринимательства из различных регионов, а именно из Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Ривненской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Киевской областей и Киева. Причем наибольшее число нарушителей зарегистрировано в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщал УНИАН, рынок нефтепродуктов Украины является постоянным объектом внимания контролирующих органов и Антимонопольного комитета. Вместе с тем, наиболее частыми претензиями контролеров являются претензии к качеству продукции, признаки ценового сговора, а также уклонение от уплаты налогов.