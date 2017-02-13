Кабмин сегодня может ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе

Кабинет министров Украины в рамках запланированного на сегодня, 13 февраля, заседания Антикризисного энергетического штаба планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

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Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба - о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены», - сказал глава правительства.

Гройсман напомнил, что объем потребления угля в Украине в год составляет 24 млн тонн, из которых 9 млн тонн - это уголь-антрацит, который добывается на территории Украины, но на той ее части, которая временно не контролируется украинскими властями. Но это тот критический объем и вид продукции, без которого «нельзя существовать».

«Я против любого вида контрабанды. Я всячески содействую тому, чтобы не допустить контрабанду… Но что касается энергетики - 30% энергии в Украине вырабатывается предприятиями тепловой электроэнергетики и подается в энергосистему Украины. На этих предприятиях вырабатывается тепло для таких городов как Киев, Чернигов, Харьков, Черкассы.. Перевести сейчас эти города на другие виды топлива невозможно. Потому критически важно сейчас наличие угля», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения углем - это вопрос обеспечения граждан светом и теплом. «Альтернативы угля нет. И я против того, чтобы задействовать формулу «Роттердам-плюс». Если задействовать ее, то она поднимет цену угля в тарифе вдвое. Сегодня цена угля в тарифе - 1730 грн, а «Роттердам» это будет 105 долларов. Это будет означать, что цена угля в цене электроэнергии составит порядка 3000 грн. Мы считаем, это невозможно», - подчеркнул Гройсман, призывая разобраться в ценовой ситуации.

Кроме того, по словам Гройсмана, необходимо оценить запасы угля. «Если у нас остается двухнедельный запас угля, то нельзя допустить, чтобы мы спалили этот запас и через две недели вошли в кризис. Мы должны сегодня внедрять меры по недопущению снижения критических запасов угля», - сказал Гройсман.

Напомним, Гройсман призвал снять блокаду линии разграничения, восстановить поставку угля в Украину, но при этом установить жесткий контроль за перемещением товаров по линии размежевания.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

На сегодня на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.