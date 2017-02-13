ЕК прогнозирует дефицит нефти при выполнении соглашения по заморозке добычи

Еврокомиссия не исключает небольшого дефицита на рынке нефти уже в первой половине 2017 года, если государства ОПЕК и не входящие в организацию страны полностью имплементируют свое решение по сокращению добычи "черного золота", сообщает Прайм со ссылкой на зимний экономический прогноз ЕК.

"Если согласованные сокращения (добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК – ред.) будут полностью претворены в жизнь, рынок должен сбалансироваться быстрее и перейти к небольшому дефициту в первой половине 2017 года", - говорится в документе.

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На второе полугодие 2017 года прогноз "неопределенный", так как пока что соглашение по сокращению добычи нефти действует лишь на первую половину года, отмечает ЕК.

ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

ЕК в зимнем докладе также повысила на 3% прогноз среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год – до 56,4 доллара за баррель.

"Оценка по цене Brent повышена до средней в 56,4 доллара за баррель на 2017 год, что на 3% выше, чем осенью. Оценка на 2018 год осталась в целом неизменной – на уровне 56,9 доллара за баррель", - говорится в зимнем прогнозе.

"Средняя цена за 2016 год в 44,8 доллара за баррель оказалась на 1% ниже, чем ожидалось осенью", - отмечает ЕК.