Газпром получит 1,5 млрд. долл. от Нафтогаза только 11 января

ОАО "Газпром" только 11 января получит от "Нафтогаза Украины" 1,5 миллиарда долларов за поставленный в конце 2008 года газ, сообщил журналистам 2 января официальный представитель российского концерна Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА "Новости".

"С учетом выходных дней мы получим платеж 11 января", - сказал он, подчеркнув, что остаются неоплаченными штрафные санкции в размере 614 миллионов долларов. Напомним, "Газпром" 1 января в 10.00 мск в связи с истечением срока контракта полностью прекратил поставки газа Украине, являющейся страной-транзитером. При этом Россия продолжает в полном объеме поставлять газ в Европу.

Как сообщалось, российская сторона оценивает долг "Нафтогаза Украины" ориентировочно в 2 млрд. долл. По словам С.КУПРИЯНОВА, задолженность «Нафтогаза» за ноябрь составляет 805,8 млн. долл., за декабрь – 862,3 млн. долл. и штрафные санкции - около 450 млн. долл.