Нафтогаз подаст встречный иск в Стокгольмский суд

НАК «Нафтогаз Украины» намерена подать встречный иск в Стокгольмский арбитраж в случае обращения в него ОАО «Газпром» с иском.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре “Нафтогаза”, компания положительно воспринимает намерения «Газпрома» решить спорные вопросы по принципам общемировой практики. При этом НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что подача иска не повлияет на объемы транзита российского газа по территории Украины.

Компания считает, что отсутствие контракта на текущий год относительно транзита российского газа не дает «Нафтогазу Украины» правовых, технических и финансовых возможностей транспортировать российский газ по территории Украины, а именно:

не согласованы годовые объемы транзита газа через территорию Украины;

не согласованы объемы поставок газа в пункты входа газотранспортной системы Украины и контрактное давление;

не определены квартальные и суточные показатели загрузки системы по направлениям транзита;

не подписано Техническое соглашение для проведения в полном объеме таможенного оформления газа, который входит в ГТС Украины.

Относительно оплаты и ставки транзита российского газа по территории Украины, как уже сообщал «Нафтогаз», в последние годы не проводилось подписание межправительственных протоколов. Таким образом, по международной юридической практике считаются легитимными условия протокола на 2005 год. По его условиям, в 2009 году компания должна получить 23 млрд. кубометров газа в счет оплаты услуг по транзиту.

При условии стоимости газа 418 долл. США за тысячу кубометров условия протокола также остаются легитимными. Таким образом, межправительственная договорная ставка транзита, по которой «Нафтогаз» должен получить 23 млрд. кубометров газа, должна составлять 9,14 долл. США за тысячу кубометров на 100 километров.

Как сообщалось, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях контракта на 2009 год.

Во время переговоров Россия предложила Украине покупать в 2009 году газ по 250 долларов за тысячу кубометров (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов), однако Украина считает оптимальной цену на газ от 200 до 235 долл. Позже «Газпром» заявил, что в связи с отказом Киева покупать газ по 250 долл., его цена будет составлять 418 долларов.

3 января председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил о принятии решения подать в Международный арбитражный суд Стокгольма иск, чтобы обязать НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить беспрепятственный транзит российского газа в Европу по территории Украины.

По его словам, «иск будет подан в соответствии с контрактом об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины европейским потребителям в 2003-2013 годах от 21 июня 2002 года».