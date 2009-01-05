Нафтогаз не имеет долгов перед ”РосУкрЭнерго”

НАК "Нафтогаз Украины" не имеет долгов перед "РосУкрЭнерго", которая поставляет российский газ.

Об этом заявил председатель компании Олег ДУБИНА в интервью "5 каналу", сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров.

По его словам, 30 декабря «Нафтогаз» полностью закрыл расчеты за потребленный в 2008 году газ, перечислив "РосУкрЭнерго" 1 млрд. 522 млн. 800 тыс. долл. США.

О.ДУБИНА отметил, что дальнейшие расчеты - между "РосУкрЭнерго" и "Газпромом" - не являются ответственностью "Нафтогаз Украины".

"По информации, имеющейся у меня из «Газпрома», 31 числа (декабря) пришло 511 миллионов. Это не мой вопрос – спрашивать в «РосУкрЭнерго», почему они не рассчитались одним платежом, как получили эти средства к себе? Почему они разорвали – 31 декабря 511 млн., а в последующие дни, потому что длинные праздники, и нужно, может, заработать на этом на банковских счетах – я это не берусь объяснять и обсуждать этот вопрос. Это пусть они разбираются между собой. Я знаю, что 30-го числа я выполнил имевшиеся обязательства по контракту", - сообщил руководитель "Нафтогаза".

О.ДУБИНА отметил, что не подтвержденные судебными решениями штрафные санкции не является долгом.

Он также заявил, что ему ничего не известно о новом "долге", о котором заявила компания "РосУкрЭнерго". "Иск на «Нафтогаз» в 55 миллионов действительно лежит в Стокгольмском суде. Это отношения НАК «Нафтогаз» и «РосУкрЭнерго» в 2006 году. Вот этот иск на 55 миллионов действительно существует и лежит в стокгольмском суде, там занимаются адвокаты этим иском. Вот это я знаю. Все остальное я не знаю", - сообщил О.ДУБИНА.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG ("РосУкрЭнерго") была посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году.

1 января 2009 года ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта. При этом и Украина, и Россия заверяли и заверяют, что перебоев с поставками газа в Европу не будет.

2 января RosUkrEnergo AG заявила, что «Нафтогаз Украины» нарушает обязательства по контракту с компанией на подъем и транспортировку газа из подземных хранилищ газа (ПХГ).

В тот же день в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что компания осуществила подъем из подземных хранилищ газа тех объемов природного газа для компании RosUkrEnergo, которые были заявлены компанией.

3 января стало известно, что RosUkrEnergo AG с целью обеспечения интересов европейских потребителей газа подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма о взыскании долга в 614 млн. долларов с НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ и иск с требованием обязать "Нафтогаз" обеспечить транзит газа для экспортных поставок по соответствующим контрактам.