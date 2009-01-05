Нафтогаз требует от Газпрома возобновить равномерность объемов транзита по всем направлениям

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» немедленного возобновления равномерного снабжения газа по всем основным транзитным направлениям подачи «голубого топлива» европейским потребителям: Союз, Прогресс, Уренгой-Помары-Ужгород, Елец-Кременчуг-Тирасполь-Измаил.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре “Нафтогаза”, компания отмечает, что отсутствие Технического соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» не дает возможности определить технические объемы и направления для равномерного распределения объемов транзитного газа для стран Евросоюза.

Таким образом, «Газпром» сознательно идет на невыполнение своих обязательств перед Европейским Союзом, подчеркивается в сообщении.

«Нафтогаз Украины» получил предупреждение о снижении объемов транзита российского газа на 52 млн. кубометров в сутки на одном из четырех главных транзитных направлений (транзитный коридор «Союз» с 72 до 20 млн. кубометров в сутки). При таких обстоятельствах данное направление фактически выводится из схемы снабжения газа в страны Европейского Союза, а именно: даже при формальном сохранении ОАО «Газпром» снабжения заявленных объемов транзита НАК «Нафтогаз Украины» технически не сможет обеспечить перераспределение данного объема между странами-транзитерами.

Таким образом, как отмечается в сообщении, сложившаяся ситуация полностью подтверждает тот факт, что ОАО «Газпром» не в состоянии выполнить своих обязательств перед странами ЕС.

«Нафтогаз Украины» расценивает действия «Газпрома» как ставящие под угрозу энергетическую безопасность Украины и Европы, что может привести к непредсказуемым последствиям для всей газотранспортной системы Европы.

Компания требует от ОАО «Газпром» прекратить технические манипуляции с объемами и направлениями снабжения газа, синхронизировать работу газотранспортных систем России, Украины и Европы и вернуться к конструктивной динамике переговорного процесса.

Напомним, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях контракта на 2009 год.

Во время переговоров Россия предложила Украине покупать в 2009 году газ по 250 долларов за тысячу кубометров (в 2008 году цена составляла 179,5 долларов), однако Украина считает оптимальной цену на газ от 200 до 235 долл. Позже «Газпром» заявил, что в связи с отказом Киева покупать газ по 250 долл., его цена будет составлять 418 долларов.

3 января председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил о принятии решения подать в Международный арбитражный суд Стокгольма иск, чтобы обязать НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить беспрепятственный транзит российского газа в Европу по территории Украины. По его словам, «иск будет подан в соответствии с контрактом об объемах и условиях транзита российского природного газа по территории Украины европейским потребителям в 2003-2013 годах от 21 июня 2002 года».

НАК «Нафтогаз Украины» намерена подать встречный иск в Стокгольмский арбитраж в случае обращения ОАО «Газпром».