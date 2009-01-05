ЕС не пойдет на конфликт с Россией из-за газового спора

Европейский Союз не будет обострять отношения с Российской Федерацией, чтобы помочь Украине добиться более выгодных условий поставок российского газа в 2009 году.

Такое мнение выразила в интервью УНИАН президент Фонда региональных стратегических исследований (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

«Какие бы процессы не происходили в России, европейцы будут пытаться избегать конфликта с РФ», - сказала эксперт.

Она отметила, что заявления представителей Чехии, которая с 1 января 2009 года председательствует в Евросоюзе, подтверждают этот факт.

По словам эксперта, увеличение оплаты транзита российского газа по украинской территории, чего добивается Украина, приведет к подорожанию газа для потребителей в Евросоюзе, а это европейцы будут пытаться предотвратить.

По словам М.ЛУЖИКОВОЙ, «Газпром» может требовать от компаний-партнеров в ЕС подавать судебные иски против Украины за срыв поставок газа, в котором россияне обвиняют украинцев, а украинцы россиян.

Аналитик назвала угрозами заявления россиян поднять цену на газ для Украины до 418 долларов за тысячу кубометров.

«Разговоры об одномоментном повышении цены до общеевропейского уровня можно воспринимать только как способ давления и катализатор достижения необходимых России решений. Не более», - сказала М.ЛУЖИКОВА.

Она добавила, что украинская экономика вряд ли сможет быть конкурентоспособной при цене на газ более 250 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 2 января представители Чехии, которую первой посетила украинская делегация с просьбой к странам ЕС помочь Украине разрешить газовый спор с Россией, заявили, что не будут вмешиваться в конфликт, пока поставки газа в Евросоюз остаются без изменений.

3 января Польша, Румыния, Болгария и Венгрия заявили о сокращении поставок газа через Украину, после чего стало известно, что 5 января в Брюсселе состоится специальное заседание представителей ЕС по украинско-российской газовой проблеме.

Крупнейший получатель российского газа - Германия – по состоянию на 3 января получал его в таких же объемах, как и ранее.