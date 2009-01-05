ЕС не намерен занимать чью-либо сторону в газовом конфликте

Евросоюз не намерен занимать чью-либо сторону в газовом конфликте между Россией и Украиной, заявил вице-премьер председательствующей в ЕС Чехии Александр ВОНДРА.

«Мы отказываемся встать на сторону кого-либо в этом диспуте. Это коммерческий спор, мы не знаем всех деталей всех контрактов, которые конфиденциальны”, - цитирует слова А.ВОНДРЫ радиостанция “Контакт”.

Вместе с тем, чешский вице-премьер призвал российскую и украинскую стороны как можно скорее урегулировать газовый спор. “Россия и Украина должны сами разрешить свой конфликт как можно скорее”, - заявил он.

По его словам, ЕС не будет выступать в роли посредника в урегулировании коммерческого спора между Россией и Украиной, «но будет настаивать на соблюдении ими договоров, поскольку под вопрос поставлены надежность “Газпрома” как поставщика газа, а Украины как страны –транзитера».

В настоящее время турне по странам ЕС совершают вице-президент "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ и украинская делегация во главе с министром энергетики Юрием ПРОДАНОМ, которые разъясняют европейцам свои позиции.

Напомним, ситуация с газоснабжением ЕС будет обсуждаться 5 января в Брюсселе заместителями постоянных представителей 27 стран-членов этой региональной организации.

9 января в бельгийской столице состоится плановое заседание координационной группы ЕС по газу, на которое приглашены представители “Газпрома” и “Нафтогаза Украины”.