Госгорпромнадзор ужесточил контроль шахт Центрального Донбасса

Госгорпромнадзор ввел локальный режим особого надзора на шахтах Центрального района Донбасса.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области, 4 января было принято решение о введении локального режима особого надзора на шахтах Центрального района Донбасса в связи с аварией на шахте им. Дзержинского.

Как сообщалось, 4 января в 5:45 на шахте им. Дзержинского произошла вспышка метана в тупиковой части западного полевого штрека на горизонте 1146 м. при проведении маневровых работ по вывозу вагонов от откаточного штрека участка №72.

Вследствие этой аварии тяжело пострадали 8 горняков.

В Донецке оперативно была создана комиссия по расследованию причин аварии на шахте, которую возглавил и.о. начальника Донецкого горного округа терруправления Госгорпромнадзора Вячеслав КОРОЛЬ. В настоящий момент ведение горных работ на этой шахте запрещено.

Справка УНИАН. Значительная часть разрабатываемых пластов на шахтах Донбасса опасна из-за горных ударов и выбросов угля и газа. Глубина каждой четвертой шахты превышает 1 км. Столько же угля добывают в действующих очистных забоях мощностью пластов менее 1 м. При этом, в Центральном Донбассе (на шахтах городов Горловки, Дзержинска и Енакиево) на такие тонкие пласты приходится 70% от добычи угля, а более 80% выдается на-гора на крутом падении. В таких условиях, по словам специалистов, тяжело механизировать технологические процессы и обеспечить безопасность горных работ.

Шахта им. Ф. Дзержинского введена в эксплуатацию в 1897 году. Последняя реконструкция проводилась в 1945 году. Шахта ведет добычу коксующегося угля и отрабатывает круто падающие пласты с углом падения 55-61 градус.