МИД Украины опровергает заявления Газпрома

Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления "Газпрома" о сокращении транзита природного газа через территорию Украины в Венгрию и Сербию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ со ссылкой на генерального директора венгерской государственной компании MOL Foldgazszallito Zrt Яноша ЖУГА.

По словам Я.ЖУГА, количество поставок газа с территории Украины по состоянию на утро 4 января не уменьшилось, то есть поступает ежедневно, согласно с условиями контракта, 37 млн. кубометров для Венгрии и 5 миллионов кубометров для последующей транспортировки в Сербию.

Я.ЖУГА высказал удивление сообщениям, появляющимся в Европейском Союзе о якобы снижении давления в газотранспортной системе на входе в Венгрию.

Он добавил, что информацию в ЕС, к сожалению, получают не из первоисточников, то есть не от компании MOL Foldgazszallito Zrt.

Кроме того, Я.ЖУГА отметил, что удивлен по поводу информации о снижении давления в системе газоснабжения в Румынию, поскольку в Венгрии давление находится на нормальном уровне.

Напомним, "Газпром" неоднократно заявлял о сокращении транзита газа Украиной в Венгрию, страны Балканского полуострова, Румынию, Польшу.

"Газпром" также обратился с официальным письмом в Европейскую комиссию с просьбой обеспечить мониторинг транзита российского газа через территорию Украины.

В свою очередь, "Нафтогаз Украины" требует от "Газпрома" возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.