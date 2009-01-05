Сегодня в Брюсселе обсудят ”газовую” ситуацию

Сегодня в Брюсселе состоится совещание заместителей постоянных представителей 27 стран-членов ЕС, на котором будет обсуждаться ситуация с газоснабжением.

Заседание начнется в Брюсселе в 15.30 по киевскому времени.

Цель заседания – обменяться информацией о необходимости в газе стран-членов евросообщества, а также выработать скоординированный ответ на ситуацию, сложившуюся с поставками газа.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

3 января несколько стран Восточной Европы заявили о сокращении поставок газа через Украину.

Крупнейший получатель российского газа - Германия – по состоянию на 3 января получал его в таких же объемах, как и ранее.

Министерство иностранных дел Украины 4 января опровергло заявления "Газпрома" о сокращении транзита природного газа через территорию Украины в Венгрию и Сербию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ со ссылкой на генерального директора венгерской государственной компании MOL Foldgazszallito Zrt Яноша ЖУГА.

По словам Я.ЖУГА, количество поставок газа с территории Украины по состоянию на утро 4 января не уменьшилось, то есть газ поступает ежедневно, согласно условиям контракта, - 37 млн. кубометров для Венгрии и 5 миллионов кубометров для последующей транспортировки в Сербию.