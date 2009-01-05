В Киев прибывает полномочная делегация Еврокомиссии

В соответствии с договоренностями, достигнутыми украинской делегацией 2 января в Праге, Братиславе и Берлине, сегодня в Киев прибывает полномочная делегация Европейской комиссии для проработки отдельных вопросов сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

В составе делегации: министр промышленности и торговли Чешской Республики Мартин РИМАН, Посол по особым поручениям – Уполномоченный Чешской Республики по делам энергетической безопасности Вацлав БАРТУШКА, а также генеральный директор Генерального директората «Транспорт и энергетика» Европейской комиссии Маттиас РУЭТЕ с двумя сопровождающими.

Чешская часть делегации прибывает правительственным чартером около 16.00; брюссельская часть - рейсовым самолетом из Брюсселя в 16.20.

Главная цель поездки украинской делегации в Чехию, Словакию и Германию, которая состоялась 2 января т.г. – выполнение поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по поводу подробного информирования европейских партнеров о нынешнем реальном состоянии дел в газовой сфере в контексте сотрудничества Украины с Россией, а также со странами Европейского Союза и другими странами, в которые поступает природный газ по территории Украины.