Запасов угля в режиме чрезвычайного положения хватит на 40 дней - "Укрэнерго"

Введение чрезвычайного положения в энергетике, что подразумевает работу всей энергосистемы на минимальном уровне загрузки тепловой генерации, которая потребляет дефицитный уголь антрацитовой группы, позволит растянуть запасы этого вида топлива на складах ТЭС на 40 дней.

Об этом во время заседания Антикризисного энергетического штаба заявил и. о. главы компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

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"При полном отсутствии поставок антрацита у нас общего запаса 842 тысяч тонн хватит на 40 дней… при условии введения чрезвычайного положения и работы всех этих станций (ТЭС - УНИАН) при минимальном составе оборудования", - сказал Ковальчук, добавив, что для разных станций этот период будет составлять от 14 до 100 дней.

По его словам, после того, как будут выработаны все запасы антрацита, придется прибегнуть к отключениям электроэнергии для потребителей по специально разработанному графику.

Также по информации Ковальчука, по состоянию на сегодняшнее утро общие запасы угля антрацитовой группы составляют около 842 тысяч тонн, а среднесуточное потребление – около 30 тысяч тонн.

"Если в ближайшие дни не будут восстановлены поставки, то необходимым и критическим является введение чрезвычайного положения в энергетике… Если это положение будет введено в режиме минимального допустимого по техническим ограничениям оборудования на ТСЭ, мы сможем сократить потребления угля антрацитовой группы до 20 тысяч тонн в сутки", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике возник в связи с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

Объем потребления угля в Украине в год составляет 24 млн тонн, из которых 9 млн тонн - это антрацит, который добывается на территории Украины, но на той ее части, которая временно не контролируется украинскими властями. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, 10 февраля 2017 года были полностью прекращены поставки антрацита из зоны АТО.

По информации Ковальчука, на сегодня работа многих блоков ТЭС, которые не используют антрацит, и блоков атомных станций невозможна без поддержки со стороны блоков ТЭС, которые сжигают антрацит.

На фоне блокирования поставок этого вида топлива, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал начать режим экономии топлива, чтобы не допустить ситуации, когда запасы угля опустятся до критически низких уровней. Во время заседания Антикризисного энергетического штаба министр энергетик Игорь Насалик заявил, что в ближайшее время вынесет на рассмотрения правительства проект решения о введение временного чрезвычайного положения в энергетике.