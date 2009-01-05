«Газпром» сокращает транзит газа для дискредитации Украины
Директор энергопрограмм центра «Номос»
Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР не исключает, что российская компания «Газпром» преднамеренно сокращает объемы транзита газа, чтобы дискредитировать Украину, и советует установить специальные газовые счетчики на восточной границе, чтобы предотвратить обвинения в краже энергоносителя.
Об этом сегодня сообщает «Немецкая волна».
Эксперт напомнил, что российская сторона предупредила о снижении суточных объемов транзита голубого топлива по газопроводу «Союз» на более чем 50 млн. кубометров газа, среди потребителей которого есть Словакия, Чехия, Австрия и Германия.
По мнению М.ГОНЧАРА, таким образом «Газпром» стремится дискредитировать Украину как надежного транзитера и побудить европейцев к строительству обходных газовых путей.
«И экономический кризис, и чрезвычайно проблемное состояние «Газпрома» не позволяет реализовать эти амбициозные, политически мотивированные проекты. Они могут быть реализованы только на средства европейских налогоплательщиков», - убежден эксперт.
По его словам, ситуация осложняется отсутствием на восточной границе Украины соответствующих счетчиков, основываясь на показатели которых Украина могла бы опровергнуть обвинения «Газпрома» в незаконном отборе газа, который выделяется на экспорт в Европу, а Еврокомиссии для проверки обвинений со стороны «Газпрома» нужно дополнительное время.
Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.
На сегодняшний день 6 стран ЕС, а также страны Балканского полуострова заявили о сокращении поставок газа через Украину.
В то же время Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на венгерскую государственную компанию MOL Foldgazszallito Zrt опровергло заявления «Газпрома» о сокращении транзита природного газа через территорию Украины в Венгрию и Сербию.
В свою очередь, «Нафтогаз Украины» требует от «Газпрома» возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.