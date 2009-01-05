«Газпром» сокращает транзит газа для дискредитации Украины

Директор энергетических программ центра «Номос» Михаил ГОНЧАР не исключает, что российская компания «Газпром» преднамеренно сокращает объемы транзита газа, чтобы дискредитировать Украину, и советует установить специальные газовые счетчики на восточной границе, чтобы предотвратить обвинения в краже энергоносителя.

Об этом сегодня сообщает «Немецкая волна».

Эксперт напомнил, что российская сторона предупредила о снижении суточных объемов транзита голубого топлива по газопроводу «Союз» на более чем 50 млн. кубометров газа, среди потребителей которого есть Словакия, Чехия, Австрия и Германия.

По мнению М.ГОНЧАРА, таким образом «Газпром» стремится дискредитировать Украину как надежного транзитера и побудить европейцев к строительству обходных газовых путей.

«И экономический кризис, и чрезвычайно проблемное состояние «Газпрома» не позволяет реализовать эти амбициозные, политически мотивированные проекты. Они могут быть реализованы только на средства европейских налогоплательщиков», - убежден эксперт.

По его словам, ситуация осложняется отсутствием на восточной границе Украины соответствующих счетчиков, основываясь на показатели которых Украина могла бы опровергнуть обвинения «Газпрома» в незаконном отборе газа, который выделяется на экспорт в Европу, а Еврокомиссии для проверки обвинений со стороны «Газпрома» нужно дополнительное время.

Как сообщал УНИАН, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

На сегодняшний день 6 стран ЕС, а также страны Балканского полуострова заявили о сокращении поставок газа через Украину.

В то же время Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на венгерскую государственную компанию MOL Foldgazszallito Zrt опровергло заявления «Газпрома» о сокращении транзита природного газа через территорию Украины в Венгрию и Сербию.

В свою очередь, «Нафтогаз Украины» требует от «Газпрома» возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.