"Энергоатом" планирует 17 февраля запустить в работу третий энергоблок Ривненской АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует 17 февраля завершить плановый ремонт и запустить в работу третий энергоблок Ривненской АЭС. Об этом во время заседания Антикризисного энергетического штаба сообщил генеральный инспектор и директор по безопасности компании Данко Билей.

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"На сегодняшний день два блока находятся в плановых ремонтах. 17 февраля мы будем готовы включать в систему Ривненский третий энергоблок", - сказал Билей, добавив, что сейчас "Энергоатом" производит 57% всей электроэнергии в Украине.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС – 81-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 111-е сутки капитального планового ремонта.

По данным "Энергоатома", 12 февраля на АЭС Украины было произведено 268,35 миллиона кВт-ч электроэнергии.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.