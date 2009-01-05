Украина может потерять контроль над ГТС

Украина из-за внутренних политических споров может потерять контроль над собственной газотранспортной системой и рядом стратегических государственных предприятий, которые за газовые долги могут перейти под контроль новых владельцев.

Такое мнение в интервью УНИАН выразила президент Фонда региональных стратегических исследований (Москва) Марина ЛУЖИКОВА.

По ее словам, контролировать украинскую ГТС хотят не только россияне, а также предприниматели из США и Европейского союза, которые могут договориться между собой.

«Особенно настораживает сумма долга. Возможно, речь идет о транснациональном заговоре, в основе которого лежит сценарий провокации политического дефолта... А разменной монетой станет ГТС», - сказала эксперт.

«Более того, речь может идти не только о передаче иностранным инвесторам национальной ГТС, а о целом ряде стратегических предприятий, которые могут быть переданы иностранцам в счет погашения долга и его обслуживания», - прибавила аналитик.

М.ЛУЖИКОВА отметила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не пытаются совместно отстаивать украинские интересы в газовом споре с Россией, а пытаются заручиться поддержкой в РФ на следующих президентских выборах 2010 года.

«Вместо того, чтобы иметь общую позицию и играть на внутрироссийских противоречиях, они заключают договоренности с воюющими сторонами не столько по основному вопросу – газоснабжению - сколько по вопросам поддержки на будущих президентских выборах», - подчеркнула эксперт.

Она выразила мнение, что ситуация в Украине может стабилизироваться лишь после новых президентских выборов.

«Серьезно о решении украинской проблемы можно будет говорить только после завершения президентской кампании. А до того – и Украину, и Европу будет лихорадить», - сказала она.

Эксперт прибавила, что раньше представители США и РФ заявляли, что Украина самостоятельно не может поддерживать в нормальном рабочем состоянии национальную ГТС и предлагали передать ее под управление международным компаниям.

Напомним, российский «Газпром» требует от украинского «Нафтогаза» погасить долг за поставленный газ.

30 декабря «Нафтогаз» погасил свыше 1,5 млрд. долларов (которые одолжил у 2 государственных украинских банков) долга и пытается обжаловать в суде необходимости уплаты свыше 600 млн. долларов штрафных санкций, начисленных швейцарским трейдером RosUkrEnergo, выступающим посредником поставок газа в Украину.

«Газпром» неоднократно предлагал создать международный газотранспортный консорциум для управления украинской ГТС при участии России, Германии и Украины.