Запасы дефицитного антрацитового угля на ТЭС сократились на 2%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 5 по 12 февраля текущего года сократились на 1,9% – до 842 тысяч тонн. Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании "Укрэнерго".

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При этом запасы угля газовой марки снизились на 8,4% – до 688 тысяч тонн с 751 тысячи тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 4,9% – до 1,530 миллиона тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива – мазута сократились на 2,3% - до 38,5 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На захваченной боевиками территории антрацит добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.