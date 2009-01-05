Завтра Дубина встретится с делегацией ЕК

Завтра, 6 января, в 10.00 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится встреча украинских должностных лиц с делегацией Европейской комиссии, которая прибудет в Киев для проработки отдельных вопросов сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, со стороны Еврокомиссии участие во встрече примут министр промышленности и торговли Чешской Республики Мартин РИМАН, Посол по особым поручениям – уполномоченный Чешской Республики по делам энергетической безопасности Вацлав БАРТУШКА, а также генеральный директор Генерального директората «Транспорт и энергетика» Европейской комиссии Маттиас РУЭТЕ.

С украинской стороны – первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, председатель НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА и уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По результатам встречи, ориентировочно в 12.00, состоится брифинг.

Напомним, сегодня в Киев прибудет полномочная делегация Европейской комиссии для проработки отдельных вопросов сотрудничества в газовой сфере.