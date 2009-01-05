Заседание ОПЕК может состояться в феврале в Кувейте

Внеочередное заседание Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может состояться в феврале в Кувейте, сообщило в понедельник FP со ссылкой на заявление постпреда Ирана при организации Мохаммада Али ХАТИБИ.

Об этом постоянный представитель Ирана при ОПЕК сообщил государственному телеканалу.

"Внеочередное заседание ОПЕК может состояться в следующем месяце в Кувейте", - цитирует телеканал М.ХАТИБИ.

"Конкретная дата не определена, приглашения членам (Организации) также не были отправлены", - добавил постпред Ирана при ОПЕК.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти на внеочередном заседании в Алжире 17 декабря приняла решение сократить квоты на добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки.

В заявлении организации указывалось, что производство нефти будет снижено с 1 января 2009 года на 4,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с реальным уровнем добычи в сентябре, который составлял 29,045 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, суммарный объем добычи входящими в картель странами с первого дня нового года должен составить 24,8 миллионов баррелей в сутки.

В состав ОПЕК, на долю которого приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Россия и Азербайджан, не входящие в ОПЕК, заявили о готовности подержать усилия картеля по стабилизации мировых цен на "черное золото" и сократить суточную нефтедобычу на 0,32 и 0,3 миллиона баррелей соответственно.

Ранее сообщалось также о том, что 19 января в Кувейте может состояться экстренная внеочередная встреча ОПЕК с целью обсудить возможность дальнейшего сокращения объемов производства нефти.

"Мы внимательно изучим рынок и, основываясь на этом, представим наши предложения", - заключил тогда М.ХАТИБИ.