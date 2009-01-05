Для разрешения газового спора с РФ нужна общая позиция политэлиты

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что сегодня, как никогда, украинская политическая элита должна продемонстрировать консолидированную позицию и достойно выйти из газового спора с Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он высказал сегодня на встрече с общественностью в г. Дрогобыче Львовской области, комментируя ход украинско-российского газового конфликта.

“В этом деле не должно быть разделения между Президентом, правительством, Верховной Радой, коалицией и оппозицией. Всем необходимо действовать как представителям национальных интересов Украины. Только в этом случае можно найти компромисс с Россией и защитить национальные интересы нашего государства”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, Россия в условиях серьезного внутреннего кризиса прибегла к традиционному методу “переключения” внимания с собственной проблемы на внешнюю. “Информационная кампания последних дней свидетельствует, что в контексте этого газового спора в глазах не только россиян, но и мировой общественности формируется негативный образ Украины”, - отметил вице-спикер.

Комментируя информацию о подаче компанией “РосУкрЭнерго” двух исков в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Н.ТОМЕНКО отметил, что в этой ситуации не поддается объяснению активная деятельность этой компании на стороне России.

“Не является тайной, что в сфере влияния “РосУкрЭнерго” – представители Партии регионов, среди которых и герои Украины, и народные депутаты украинского парламента. Вот здесь возникает вопрос: какой мотив у этих людей помогать России формировать негативный образ Украины в мире?”, - сказал заместитель председателя ВР.