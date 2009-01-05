Делегация ЕК изучит реальную ситуацию с транзитом газа

Делегация Европейской комиссии прибудет в Киев для ознакомления с реальной ситуацией по транспортировке российского газа через территорию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время переговоров украинской делегации 2 января в Праге, Братиславе и Берлине, сегодня в Киев в рамках урегулирования вопросов сотрудничества в газовой сфере между Украиной, РФ и странами ЕС прибывает полномочная делегация Европейской комиссии.

В составе делегации: министр промышленности и торговли Чешской Республики Мартин РИМАН, Посол по особым поручениям – уполномоченный Чешской Республики по делам энергетической безопасности Вацлав БАРТУШКА, а также генеральный директор Генерального директората «Транспорт и энергетика» Европейской Комиссии Маттиас РУЭТЕ.

Главная цель пребывания делегации в Украине – ознакомление с реальной ситуацией по транспортировке российского природного газа через территорию Украины в страны Европейского Союза и обсуждение подходов и позиции украинской стороны по налаживанию прозрачного сотрудничества с РФ и ЕС в сфере поставок российского природного газа в Украину и его транзита через территорию нашего государства.

Запланированы переговоры и консультации с руководством, специалистами и экспертами НАК «Нафтогаз Украины», руководством Секретариата Президента Украины и руководством Кабинета Министров, а также Министерства топлива и энергетики.

Главная цель поездки украинской делегации в Чехию, Словакию и Германию, которая состоялась 2 января т.г. - выполнение поручения Президента Украины и премьер-министра о детальном информировании европейских партнеров о нынешнем реальном состоянии дел в газовой сфере в контексте сотрудничества Украины с Россией, а также со странами Европейского Союза и другими странами, в которые природный газ поступает через территорию Украины.