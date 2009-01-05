«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» новые требования

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» и ОАО «Молдовагаз» возобновить отбор газа для Республики Молдова по ранее согласованной схеме. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что потребители Республики Молдова по непонятным причинам и без согласования с ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», начиная c 1 января 2009 года, начали потребление природного газа практически в полном объеме с транзитного газопровода «Ананьев-Тирасполь-Измаил», который частично проходит по территории республики Молдова.

Таким образом, суммарная подача природного газа в южном направлении странам Балканского региона – Румынии, Болгарии, Турции, Греции и Македонии - была уменьшена на соответствующий объем – около 10 млн. куб. м в сутки.

Отмеченные совместные действия ОАО «Газпром» и ее дочерней компании ОАО «Молдовагаз» вносят дестабилизацию в обеспечение стран Балканского региона природным газом и приводят к необоснованным обвинениям украинской стороны как транзитера российского газа.

НАК «Нафтогаз Украины» требует от ОАО «Газпром» соответствующего указания ОАО «Молдовагаз» возобновить отбор газа по предварительно согласованной схеме для Республики Молдова из штатных направлений.

В то же время, НАК«Нафтогаз Украины» в который раз напоминает, что в связи с отсутствием в 2009 году «Технического соглашения», которое регламентирует транзит российского природного газа территорией Украины, надежная работа газотранспортных систем может обеспечиваться в оперативном режиме при согласованности действий диспетчерских подразделений ОАО «Газпром» и ДК «Укртрансгаз».

ДК «Укртрансгаз» готова принимать природный газ на границе Российская Федерация – Украина по транзитным газопроводам при равномерной их загруженности, в том числе, по газопроводу «Уренгой – Н.Псков» в объеме не меньше 65 млн. куб. м в сутки.

«Внезапные и несогласованные изменения объемов подачи газа на территорию Украины со стороны ОАО «Газпром» являются неисполнением российской стороной своих контрактных обязательств перед европейскими партнерами», – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 января 2009 года прекратил поставки газа в Украину из-за отсутствия договоренности о цене на газ и тарифной ставки на транзит. Российская монополия продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину, и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа в качестве технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что в отсутствие согласованных условий транзита имеет право направлять часть подаваемого Россией на вход украинской ГТС газа для обеспечения его транзита.

«Газпром» обвинил в воскресенье Украину в несанкционированном отборе 50 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.

По словам официального представителя Газпрома Сергея КУПРИЯНОВА, 5 января Газпром увеличит объем газа, поставляемого через территорию Украины.

С.КУПРИЯНОВ также сказал, что Украина не погасила задолженность за поставки газа в 2008 г. в размере 614 млн. долл.