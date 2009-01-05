«Газпром» обвиняет Украину в хищении

Российский газовый монополист «Газпром» в понедельник обвинил Украину в хищении еще 25 млн. куб. м газа из подземных хранилищ за минувшие сутки (4 января).

С обвинениями в адрес Киева в Париже выступил зампред правления Газпрома Александр МЕДВЕДЕВ, передает Reuters.

А.МЕДВЕДЕВ указал, что стороны не планируют в ближайшем будущем проводить переговоры.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, необходимо найти альтернативные пути транзита российского газа в Европу.

А.МЕДВЕДЕВ указал, что надеется на скорейшее разрешение спора между Россией и Украиной.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, «Газпром» не думает вносить коррективы в инвестиционную программу на 2009 год.

Напомним, конфликт между Москвой и Киевом разгорелся из-за спора о ценах на газ и тарифах за транзит российского "голубого топлива" в европейские страны через украинскую территорию. В результате, с 1 января поставки газа в Украину были полностью прекращены. Это почувствовали на себе страны Восточной Европы, уменьшение объемов импорта российского газа произошло в разгар зимы.

В воскресенье «Газпром» обвинил Украину в несанкционированном отборе 50 млн. куб. м газа, предназначенных для европейских потребителей.

Европейский союз, получающий около 20% "голубого топлива" через газопровод, проходящий по территории Украины, сообщил о намерении провести 5 января в Брюсселе заседание представителей 27 членов ЕС. ЕС также потребовал сохранения объема поставок транзитного газа.

«Газпром» решил увеличить объем газа, поставляемого через территорию Украины, до 308 млн. куб. м в понедельник, 5 января.