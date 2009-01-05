ЕК: проблем с транзитом газа через Украину нет

Европейская комиссия не обнаружила ощутимых нарушений в поставках российского газа через территорию Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Андриса ПИЕБАЛГСА Ферран Таррадельяс ЭСПУНИ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ассошийэтед Пресс.

По его словам, имеются "некоторые нарушения", но никаких крупных проблем нет.

Представитель Еврокомиссии также заявил об отсутствии риска нехватки газа для конечных потребителей и что промышленность также продолжает получать российский газ.

"Газпром" 1 января в связи с истечением срока контракта прекратил поставки газа Украине. При этом Россия утверждает, что продолжает в полном объеме поставлять газ Европе. В свою очередь, Украина заявляет, что полностью выполняет обязательства по транспортировке российского газа, но в ряде стран Восточной Европы и Балкан уже отмечено снижение объемов поставок газа через территорию Украины. "Газпром" заявляет, что Украина производит его несанкционированный отбор. В свою очередь, «Нафтогаз Украины» требует от «Газпрома» возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.