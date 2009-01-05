”Газпром” призвал ЕС повлиять на Украину

ОАО "Газпром" призывает европейские государства оказать влияние на украинские власти в вопросе обеспечения транзита российского газа в Европу.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ по окончании встречи с министром экономики Франции Кристин ЛЯГАРД в Париже.

"Мы призываем Европу использовать свое политическое влияние, чтобы политическое руководство Украины позволило компании, которая отвечает за покупку и транспортировку газа, вести себя в соответствии с нормами газового рынка", - подчеркнул он.

По словам А.МЕДВЕДЕВА, «пострадавшие от действий Киева» стороны могут в соответствии с Энергетической хартией «через суд потребовать от Украины выполнения всех обязательств по транзиту». Он заявил, что украинская сторона подвергла сомнению эти обязательства. Решение украинского суда о запрете транзита российского газа в Европу "вообще ни в какие ворота не лезет", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома".

Напомним, сегодня Хозяйственный суд г. Киев своим определением запретил НАК "Нафтогаз Украины" осуществлять в 2009 году транзит российского природного газа по территории Украины по цене 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км.