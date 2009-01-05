«Нафтогаз» поздравил «Газпром»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» поздравила российское ОАО «Газпром» с наступающим Рождеством Христовым.

Текст поздравления распространил сегодня пресс-центр НАК «Нафтогаз Украины».

«В современном мире нефтегазовая отрасль играет ведущую роль в динамическом развитии общества любого государства. Нефтяники и газовики по праву могут гордиться тем, что именно от их трудной, но престижной работы во многом зависит энергетическая безопасность всего человечества», - отмечается в поздравлении.

Коллектив НАК «Нафтогаз Украины» пожелал коллективу ОАО «Газпром» успехов в делах, творческого вдохновения и крепкого здоровья.

«Будьте всегда исполнены оптимизма вопреки сегодняшним неурядицам! Желаем вашим семьям и друзьям процветания и благополучия, радости и добра, взаимного уважения и уверенности в завтрашнем дне! Пусть наступивший год будет щедрым на любовь в ваших сердцах, прибавит мудрости в повседневных делах», - сказано в поздравлении.

Текст поздравления подписал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, а также заместители председателя правления и члены правления.