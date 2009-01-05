Поставкам газа во Францию ничто не угрожает

Поставкам российского газа во Францию ничто не угрожает. Такое мнение высказала министр финансов Франции Кристин ЛАГАРД по итогам встречи с председателем правления ОАО "Газпром" Александром МЕДВЕДЕВЫМ в Париже.

По словам К.ЛАГАРД, возникшая в газовой отрасли ситуация является международным спором, который затрагивает Украину и "Газпром". В своем выступлении министр финансов подчеркнула, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства по поставкам, передает Reuters.

Ранее официальные представители Еврокомиссии заявили, что в настоящее время нет угрозы для европейских потребителей от "газового спора" России и Украины. Подчеркивалось, что существующая проблема не затрагивает европейских потребителей благодаря имеющимся достаточно большим объемам запасов газа. Еврокомиссия также отметила, что нормальные объемы поставок российского газа сохраняются и для промышленных предприятий Евросоюза.