”Газпром” настаивает на цене газа в 450 долл.

В российской компании "Газпром" настаивают, что цена на газ для Украины должна составлять 450 долларов за тысячу кубометров и призывают вернуться к переговорам.

Как передает РИА «Новости», вице-президент "Газпрома" Александр МЕДВЕДЕВ после встречи с министром экономики Франции Кристин ЛЯГАРД в Париже заявил журналистам, что "Газпром" намерен продавать Украине газ в соответствии с европейскими расценками.

"Учитывая те цифры, которые мы назвали относительно незаконно отбираемого газа, не может быть другой цены, кроме среднеевропейской, которая сегодня, на январь, составляет 450 долларов за тысячу кубометров", - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что "Газпром" призывает украинскую сторону вернуться за стол переговоров.

"Я уверен, что, если у украинской делегации будет мандат правительства на проведение переговоров, то соглашение будет достигнуто", - подчеркнул вице-президент "Газпрома".

По его словам, "настало время Украине вести себя как демократической стране, не стране-шантажисту, которая шантажирует и Россию, и европейские государства".

Как сообщалось, 1 января ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях контракта на 2009 год.

В совместном заявлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 31 декабря 2008 года приводятся результаты проведенных на основании условий Меморандума от 2 октября 2008 г. расчетов, которые показывают, что на начало 2009 года цена на российский природный газ на российско-украинской границе должна составлять 201 долл. США/1000 куб.м. при размере ставки за транзит не ниже 2 долл. США за тис. куб. метров на 100 км.

Вчера, 4 января, председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что компания предлагает Украине новую цену на газ - 450 долларов за тысячу кубометров. По его словам, «Нафтогаз Украины» отказался от «льготной цены» поставок газа в 2009 году в размере 250 долл. за тысячу кубометров и «в одностороннем порядке решил выйти из переговоров».

«Не вернула украинскую сторону за стол переговоров предложенная «Газпромом» цена за среднеазиатский газ в размере 370 долл. за тысячу кубометров, а также цена в 418 долл. за тысячу кубометров», - добавил он.

Между тем, НАК «Нафтогаз Украины» требует от «Газпрома» прекратить технические манипуляции с объемами и направлениями снабжения газа, синхронизировать работу газотранспортных систем России, Украины и Европы и вернуться к конструктивной динамике переговорного процесса.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА 3 января заявил, что готов вылететь в Москву для подписания газовых соглашений в любое время. «Но я хочу подписать лишь то, что является экономически обоснованным для Украины и НАК «Нафтогаза»», - подчеркнул он.