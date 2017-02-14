Нефть дорожает на данных о сокращении ее добычи

Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют положительную динамику на данных ОПЕК о сокращении добычи "черного золота" в январе, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:29 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% - до 55,73 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,23% - до 53,05 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Удорожанию нефти способствуют данные ОПЕК о сокращении ее добычи входящими и не входящими в картель странами в январе. ОПЕК уменьшила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. При этом страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона.

Читайте такжеЦены на нефть после снижения снова вышли в плюс

Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение на 90%. ОПЕК 30 ноября договорилась о снижении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Сдерживает рост мировых цен на нефть прогноз управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Ожидается, что добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в марте вырастет по сравнению с январем на 80 тысяч баррелей в сутки - до 4,873 миллиона баррелей.