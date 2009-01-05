”Укртатнафта” повысила цены на топливо

ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в среднем на 30% повысило цены на топливо.

Как сообщается на официальном сайте компании, цена тонны бензина А-76 повысилась на 32,9% или с 4550 до 6050 грн./т при отгрузке автотранспортом и на 33,7% или с 4450 до 5950 грн/т при отгрузке железнодорожным транспортом.

Бензин А-92 при отгрузке автотранспортом стоит 6450 грн./т против 4950 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом - 6350 грн./т против 4850 грн./т. Процент повышения цены по бензину А-92 составил 30,3-30,9% соответственно.

Бензин А-95 при отгрузке автотранспортом стоит 6550 грн./т против 5050 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом - 6450 грн./т против 4950 грн./т. Процент повышения цены по бензину А-95 составил 29,7-30,3 % соответственно.

Тонна зимнего ДТ с 5 января 2009 года при отгрузке автотранспортом составила 6580 грн./т против 5200 грн./т, а при отгрузке железнодорожным транспортом 6480 грн./т против 5100 грн/т. Процент повышения цены по зимнему ДТ составил 27%.

В компании заявляют, что повышение цены топливо связано с принятием Закона ВР Украины от 26.12.2008 835-VI "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и увеличением курса евро.

Напомним, в декабре 2008 года "Укртатнафта" постепенно снижала цены на топливо.

ЗАО "Укртатнафта" создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2007 году "Укртатнафта" сократила переработку нефти на 11%, по сравнению с 2006 годом, до 5 млн. 632,8 тыс. тонн. В 2007 году "Укртатнафта" сократила производство бензина на 11,4%, по сравнению с 2006 годом, до 1182,9 тыс. тонн, дизельного топлива - сократила на 9,7% - до 1659,1 тыс. тонн, мазута - сократила на 16,9% - до 1405,5 тыс. тонн.