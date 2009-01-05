Словакия подтверждает получение российского газа, идущего через Украину, в полном объеме.

Об этом сообщила пресс-секретарь главной газовой компании Словакии Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) Дана КРШАКОВА, передает РИА «Новости».

Третьего января Словакия зафиксировала незначительное сокращение поставок российского газа, идущего через Украину. Тогда в Братиславе ситуацию оценили "как стандартную, так как подобного рода незначительное снижение иногда наблюдается зимой".

Правительство Словакии отслеживает ситуацию с поставками российского газа в страну, сообщила пресс-секретарь правительства Сильвия ГЛЕНДОВА. По ее словам, премьер-министр Словакии Роберт ФИЦО "постоянно получает всю необходимую информацию по ситуации с поставками газа".

Ранее министр экономики Словакии Любомир ЯГНАТЕК заявил, что Братислава "не намерена вмешиваться в газовый спор" между Киевом и Москвой.

Как сообщалось, "Газпром" с 1 января 2009 года прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия договоренности о цене на газ и тарифной ставки на транзит. Российская монополия продолжает поставлять природный газ транзитом через Украину и при этом считает незаконным использование украинской стороной части этого газа в качестве технического для обеспечения транспортировки. По ее мнению, транзитный контракт продолжает действовать.

Между тем, НАК "Нафтогаз Украины" настаивает, что в отсутствие согласованных условий транзита имеет право направлять часть подаваемого Россией на вход украинской ГТС газа для обеспечения его транзита.

«Нафтогаз Украины» требует от «Газпрома» возобновления равномерных поставок природного газа для его транзита европейским потребителям по всем направлениям.

В последние дни в ряде стран Восточной Европы, среди которых Словакия, было отмечено снижение объемов поставок газа через территорию Украины.

Вместе с тем Европейская комиссия заявила, что ощутимых нарушений в поставках российского газа через территорию Украины нет.