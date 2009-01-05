В Севастополе с 10 января не будет горячей воды

В Севастополе с целью экономии средств для приобретения природного газа с 10 января будет прекращена подача населению горячей воды.

Комментируя ситуацию с газо- и теплоснабжением города, председатель горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН отметил: «И Севастопольская ТЭЦ, и «Севтеплоэнерго» на сегодняшний день имеют лимиты на газ - почти полтора миллиона кубометров в сутки, все котельные работают в нормальном режиме. Аварийные ситуации коммунальщики устраняли оперативно, что позволило горожанам встретить праздники в тепле. Мы возобновили подачу горячей воды (перед новогодними праздниками - УНИАН). Но уже 10 января это счастье закончится. Нам надо экономить средства на закупку природного газа».

С.КУНИЦЫН также добавил, что на сегодняшний день долг коммунальных предприятий за потребленный газ составляет более 10 млн. грн. Поэтому городу необходимо погасить этот долг и добиться выделения лимитов газа на вторую декаду января, подчеркнул он.