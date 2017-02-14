Дело о краже оборудования Азовской нефтяной компании рассмотрит суд

В иске сотрудники государственной охраны обвиняются в том, что покинули свои посты и позволили вооруженным грабителям вывезти имущество «Азовской нефтяной компанией» (АНК), принадлежащего банку. Несмотря на "подкрепление", предоставленное ВСУ в день захвата, полицейские покинули объект и не пытались сопротивляться. В течение 10 дней преступники демонтировали, упаковывали и вывозили дорогостоящее оборудование. При этом правоохранительные органы, которые были уведомлены о происшествии, не предпринимали никаких действий, пишет Апостроф.

Банк просит суд взыскать с охраны полиции около 141 млн. грн в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Напомним, что в июле 2016 года около 30 неизвестных лиц с боевым оружием захватили территорию АНК и вывезли установку по переработке нефтепродуктов. Сотрудники мариупольской полиции, охранявшие объект, покинули свои посты по указанию своего руководства и позволили вооруженным грабителям вывезти дорогостоящее оборудование. Кто давал указание полицейским покинуть посты, по какой причине до сих пор не проведены следственные действия и не задержаны преступники остается неизвестным - эти и другие вопросы полиции отказывается комментировать.

Несмотря на громкое преступление, только после решения суда прокуратура Мариуполя открыла уголовное производство по факту кражи, но следственные действия проводятся формально, внутренние расследования в правоохранительных органов не проводятся. Получить комментарии у начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, а также начальника Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны Донецкой области Александра Барабаша не удалось.