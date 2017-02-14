Гройсман назвал недопустимыми спекуляции на теме поставок угля

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал недопустимыми любые спекуляции на теме поставок угля в Украину, в том числе в разрезе продолжающейся блокады поставок угля из зоны АТО. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, представляя итоги работы Кабинета министров в 2016 году.

"Я категорически против любых проявлений контрабанды. Я согласен с тем, что надо остановить любое перемещение контрабандных товаров через линию разграничения. Но когда речь идет о том, чтобы люди получили тепло и свет… А мы же обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону. И сейчас некоторые хотят сорвать отопительный сезон, привести к веерным ограничениям? Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с народом", - сказал Гройсман.

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Он подчеркнул, что Украина располагает необходимыми объемами полезных ископаемых, которые должны быть использованы внутри страны. "Критический импорт, который мы получаем из украинских недр, мы можем использовать, - сказал Гройсман. - Надо обеспечить, чтобы реальный сектор работал, а не останавливался".

Гройсман привел пример того, как еще две недели назад все спасательные службы, вооруженные силы сплотились ради того, чтобы не допустить остановки Авдеевского коксохимического комбината. "Коксохим мог остановиться от российских обстрелов, но сейчас он может остановиться из-за блокады (поставок угля - УНИАН)", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщил УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения этой проблемы Украина закупала топливо в Южно-Африканской Республике. На сегодняшний день на захваченной боевиками территории антрацит добывают только шахты компании ДТЭК Рината Ахметова, однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

25 января 2017 года ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. После этого заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что эта блокада может привести к тому, что вся Луганская область останется без электроэнергии.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик также отмечал, что блокада может привести к дефициту угля и, как следствие, к веерным отключениям по всей стране.