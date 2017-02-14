Гройсман считает "фейком" разговоры о закупке угля Украиной по формуле "Роттердам+"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам+", что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля. Об этом он сказал в ходе заседания правительства, представляя итоги работы Кабмина в 2016 году.

"Я слышал то, что в тарифе "Роттердам" заложен "Роттердам+". Но это же не так. На "Роттердаме" уголь стоит около 3000 гривень, а в тарифе он заложен на уровне 1730 гривень. Не так ли? Поэтому 3000 гривень - это фейк. В Роттердаме покупать уголь сейчас невозможно только потому, что он вдвое дороже, чем заложено в цену электроэнергии", - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В то же время глава правительства не единожды требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. В середине января 2017 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс доставка" не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину.