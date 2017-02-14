Кабмин пока не вводил чрезвычайное положение в энергетике – запустил антикризисные меры

Кабинет министров Украины не принимал пока решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, возможность которого обсуждалась в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 13 февраля, однако определенный набор антикризисных мер уже запущен.

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Об этом по итогам сегодняшнего заседания правительства сказал вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

«Прошел Антикризисный штаб (заседание штаба - УНИАН), определены меры, которые необходимо проработать. Министру энергетики и угольной промышленности поручено подготовить информацию о том, что нужно сделать», - сказал Зубко.

Он обратил внимание, что, наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей в части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок.

«Очевидно, что и население должно быть обеспечено с точки зрения тепла и электроэнергии. Поэтому, день-два (отсрочки с введением чрезвычайных мер - УНИАН) тут значения не имеют. Но процесс антикризисных мер уже запущен», - сказал Зубко, отметив, что речь идет о введении мер, которые позволят в оперативном режиме эксплуатировать энергоблоки теплогенерации.

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«Это не касается специального положения для населения. Это касается стабильной работы энергосистемы», - добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике возник в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии. Объем потребления угля в Украине в год составляет 24 млн тонн, из которых 9 млн тонн - это антрацит, который добывается на территории Украины, но на той ее части, которая временно не контролируется украинскими властями. Вместе с тем, это критический объем топлива, без которого баланс энергосистемы может быть нарушен. Заменить уголь газом не представляется технически возможным.

В этой связи премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал начать режим экономии топлива, чтобы не допустить ситуации, когда запасы угля опустятся до критически низких уровней.