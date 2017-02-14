Формула "Роттердам+" принесла тепловой генерации Украины более 10 миллиардов - эксперт

Тепловая генерация Украины, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 миллиардов гривень благодаря включению в тариф на электроэнергию стоимости угля, сформированной на бирже в Роттердаме (Нидерланды), и его доставки в Украину, хотя по факту уголь закупался с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщил эксперт в сфере энергетики, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус в эфире одного из украинских телеканалов.

"Суммарно тепловая генерация заработала более 10 миллиардов гривень благодаря формуле "Роттердам плюс". НКРЭКУ объясняла, что эта формула была введена для автономности от зоны АТО, и украинцы заплатили за энергетическую независимость. Однако до сих пор независимости нет. Куда пошли эти деньги и кто будет нести ответственность?", - сказал эксперт.

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При этом он напомнил, что 3 марта 2016 года НКРЭКУ утвердила методологию, которая устанавливает среднюю цену электроэнергии с учетом формулы "Роттердам плюс".

"С 1 мая эта методология была введена в действие, и это повлекло повышение тарифов на электроэнергию для промышленности, а с 1 сентября и для населения", - сказал Герус.

Присутствовавший на эфире министр энергетики Игорь Насалик заявил, что последние 4 месяца Украина не покупает уголь по ценам "Роттердам плюс".

"Цена угля, который закупался последние 4 месяца, составляла 1730 гривень. Реально, цена "Роттердам плюс" составляет на 1300-1400 гривень больше", - сказал он, не уточнив, когда и каким решением НРКРЭКУ отменила формулу "Роттердам плюс".

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита. По информации НАК "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Вопрос введения чрезвычайного положения на рынке электроэнергии возник после того, как ветераны АТО со 2 февраля начали торговую блокаду оккупированных территорий, перекрыв железнодорожные пути.

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В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Еще в середине января этого года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что применение формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам плюс доставка» не сняло проблему диверсификации поставок данного топлива в Украину. А теперь заявляет о том, что эта формула не действует уже 4 месяца.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства также назвал фейком информацию о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле "Роттердам плюс", что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля.