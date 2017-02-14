Депутаты создадут комиссию для расследования закупок угля по формуле "Роттердам+"

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Виталий Куприй.

"На сайте уже должен быть проект постановления о создании комиссии, он был подан буквально на днях", - сказал депутат, отметив, что вопрос создания комиссии актуализирован после высказанного намерения властей ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокировки участниками АТО железнодорожных путей на линии разграничения.

При этом, по словам Куприя, необходимости в принятии такого решения на данный момент нет.

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"То, что необходимо остановить подачу электроэнергии или начать веерные отключения, - это я считаю необоснованными методами. Если власть прибегнет к этому, то это будет исключительно политический шаг, чтобы остановить блокаду торговли на крови и настроить общественное мнение против этой блокады", - сказал он.

По словам депутата, существует ряд альтернативных решений сложившейся ситуации.

"Экспертные мнения указывают на то, что можно увеличить производство электроэнергии на атомных электростанциях. Прошлым летом или осенью министр энергетики Насалик, злоупотребляя своим положением, не позволил увеличивать производство электроэнергии на атомных электростанциях, а взамен предоставил разрешение Славянской и Старобешевской ТЭС использовать больше антрацитового угля с оккупированных территорий. Это было решение, которое принесло угрозу энергетической безопасности Украины", - сказал он.

Кроме того, по словам Куприя, снизить зависимость от угля антрацитовой группы можно за счет использования газового типа угля, а также перевода некоторых тепловых электростанции на использование газа.

Как сообщал УНИАН, вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике возник в связи с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал фейком попытки навязать украинцам мысль о том, что Украина закупает уголь по так называемой формуле «Роттердам+», что затем отражается на цене электроэнергии, вырабатываемой из этого угля.

В апреле 2016 года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь стала формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»). По данным НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.