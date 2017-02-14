"Укрнафта" начала переговоры о продлении срока действия 9 лицензий

Об этом во время пресс-конференции о производственных результатах компании за 2016 год и планах на 2017 год сообщил глава правления «Укрнафты» Марк Роллинс.

«Мы начали процесс продления срока действий этих лицензий, подав в государственные органы соответствующие документы. Отмечу, что мы вовремя и в полном объеме собрали все необходимые документы. Мы будем продолжать диалог и консультации с государственными органами и рассчитываем на позитивное решение», - сказал Роллинс.

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По его словам, продление срока действий этих лицензий является для компании крайне важным, поскольку добыча нефти и газа на этих участках составляет 20% от общего уровня по компании.

«Очень критический вопрос в этом году – это продление срока действия девяти лицензий в Сумской, Харьковской и Львовской областях. С этих залежей мы добываем 288 тыс. тонн нефти и газового конденсата, а также 142 млн куб. м газа. Это приблизительно 20% от общего объема добычи», - добавил Роллинс.

Также он подчеркнул важность продления действия этих лицензий не только для самой компании, но и для правительства.

«Это также важно и для правительства, поскольку государство получает налоговые поступления. По нашим оценкам, объем налогов, которые должны быть уплачены в течение 2017 года с этих залежей, превышает 1 млрд грн», - отметил Роллинс.

Также глава правления сообщил, что компания планирует в феврале 2017 года начать добычу углеводородов в рамках совместных предприятий «Каштан Петролеум Лтд.» и «Укркарпатойл Лтд.».

Как сообщал УНИАН, в 2015-2016 годах Государственная служба геологии и недр Украины активизировала работу по приостановке действия лицензий для «Укрнафты». Так, 23 августа 2016 года госслужба издала приказ о приостановке действия трех спецразрешений в связи с задолженностью компании по выплате рентной платы.

По данным компании, добыча нефти на Леляковском месторождении была приостановлена в мае 2016 года, а на Быткив-Бабченском – в июле 2015 года.

По информации компании, приостановка 14 спецразрешений, которую инициировала Госгеонедр, приведет к снижению объемов добычи компанией углеводородов (из расчета 285 тыс. тонн нефти с газовым конденсатом и 135 млн куб. м газа в год), увольнению 1,8 тыс. человек, а также лишит государственный бюджет налоговых поступлений.

10 февраля 2017 года было опубликовано сообщение о том, что «Укрнафта» в рамках совместных предприятий («Каштан Петролеум» и «Укркарпатойл Лтд.») начала подготовительные работы по возобновлению добычи нефти на Быткив-Бабченском (Ивано-Франковская обл.) и Леляковском (Черниговская обл.) месторождениях после того, как Госгеонедр продлила лицензии на добычу сырья на этих участках.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны. Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

«Укрнафте» принадлежит 55% уставного капитала совместного предприятия «Каштан Петролеум Лтд.», которое с 1996 года обладает спецразрешением (лицензией) на добычу углеводородов на Леляковском месторождении, и 100% уставного капитала компании «Укркарпатойл Лтд.», которая с 1995 года владеет лицензией на добычу на Быткив-Бабченском месторождении.