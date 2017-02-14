"Укрнафта" планирует в этом году запустить новый бренд на своих АЗС

Об этом во время пресс-конференции о производственных результатах компании за 2016 год и планах на 2017 год сообщил глава правления «Укрнафты» Марк Роллинс.

«Определённая часть наших инвестиций пойдет в ритейл (на развитие сети АЗС – УНИАН). Мы в этом году начнем ребрендинг наших заправочных станций, чтобы «Укрнафта» могла предоставить более выгодное и привлекательное рыночное предложение», - сказал Роллинс.

По словам главы правления, компания не планирует существенно менять ценовую стратегию и будет в дальнейшем работать в low-cost сегменте (продавать топливо по низким ценам – УНИАН), при этом предлагая высокое качество нефтепродуктов производства Кременчугского НПЗ.

Также, по его словам, планируется продолжить установку газовых модулей на АЗС.

«Мы продолжим устанавливать модули LPG (сжиженного газа для автомобилей – УНИАН). В этом году планируется минимум 50 новых модулей на наших АЗС, поскольку рынок сжиженного газа является очень привлекательным для инвестиций», - отметил глава правления.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года главой "Укрнафты" был назначен Марк Роллинс. За время нахождения в должности он стабилизировал финансовое положение компании. Так, "Укрнафта" уплатила рекордную сумму дивидендов и обеспечила текущую уплату налогов.

В конце октября 2016 года глава компании сообщил, что «Укрнафта» обратилась в государственные органы с инициативой о снижении ставки рентной платы за добычу сырой нефти. 23 ноября 2016 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс. 20 декабря этот законопроект был рассмотрен и проголосован во втором чтении. Его поддержали 235 народных депутатов. Согласно принятым изменениям, на сегодня ставка ренты на добычу нефти составляет 29% (при разработке скважин на глубине до 5000 м).

После этого компания заявила, что планируемый объем инвестиций в 2017 году будет в 5 раз превышать уровень 2016 года и достигнет 2,5 млрд грн, которые в том числе будут направлены на развитие добычи углеводородного сырья и другие проекты компании.

Ранее также сообщалось, что компания продолжает активно развивать ритейл (продажи топлива через АЗС), например, в течение первого полугодия 2016 года «Укрнафта» установила 8 новых модулей на своих заправках для продажи сжиженного газа.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.