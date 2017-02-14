Эксперт рассказал, когда следует ждать веерных отключений электроэнергии из-за блокады "Л/ДНР"

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил эксперт в энергетической сфере, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус.

«Могут ли быть веерные отключения? – Могут через месяц-полтора, если не придут к какому-то компромиссу», - написал эксперт.

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Также он добавил, что чрезвычайное положение не следует рассматривать как какую-то катастрофу. По его словам, это положение вводится для того, чтобы перевести блоки теплоэлектростанций, которые сжигают антрацит, на режим работы минимальным составом оборудования.

«ЧП вводится, чтобы перевести антрацитовые блоки на работу минимальным составом. Они будут замещены станциями на марке «Г» (уголь газовой группы – УНИАН). Это ради экономии антрацита», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита. По информации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго", запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы минимальным составом на 40 суток. Отметим, что пока решение о введении этого положения не было рассмотрено Кабмином.

Вопрос введения чрезвычайного положения на рынке электроэнергии возник после того, как ветераны АТО в конце января 2017 года начали торговую блокаду оккупированных территорий, перекрыв железнодорожные пути.

На фоне блокирования поставок угля в начале февраля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что полное блокирование доставки антрацита с АТО приведет к ограничению генерации и, как следствие, веерным отключениям электроэнергии.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, 10 февраля 2017 года были полностью прекращены поставки антрацита из зоны АТО.