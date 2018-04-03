Угольный голод плюс

Украина стоит на грани энергетического кризиса – об этом заявляют в правительстве, а виновными в происходящем называются ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. В такой способ, по словам блокирующих, они борются с достигшей гигантских размеров контрабандой с террористами. Но именно на неподконтрольных Киеву территориях добывается необходимый для тепловых генераций антрацитовый уголь, который уже 12 дней не поступает на ТЭС. Участники блокады уверяют – уголь является едва ли не основным контрабандным товаром, 50% выручки от продаж которого оседает в карманах террористов.

В высоких кабинетах начались разговоры о введении Чрезвычайного положения в электроэнергетике и ограничении работы антрацитовых блоков ТЭС, что приведет к возобновлению практики веерных отключений света. «Я категорически против любых проявлений контрабанды. Я согласен с тем, что надо остановить любое перемещение контрабандных товаров через линию разграничения. Но когда речь идет о том, чтобы люди получили тепло и свет… А мы же обеспечили качественную подготовку к отопительному сезону. И сейчас некоторые хотят сорвать отопительный сезон, привести к веерным ограничениям? Надо разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с народом», - заявил премьер-министр Гройсман.

Возможность введения режима ЧП обсуждалась на заседании Антикризисного энергетического штаба 13 февраля. И определенный набор антикризисных мер уже запущен.

Как отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, наряду с решениями центральной власти, необходимо также получить информацию от местных властей в части работы промышленности и уровня пиковых нагрузок. «Очевидно, что и население должно быть обеспечено с точки зрения тепла и электроэнергии. Поэтому, день-два (отсрочки с введением чрезвычайных мер, - УНИАН) тут значения не имеют. Но процесс антикризисных мер уже запущен», - сказал он.

По информации НАК «Укрэнерго», в случае введения ЧП и работы ТЭС «на голодном пайке», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток. Отметим, на сегодня запасы антрацита составляют 842 тыс тонн, а в целом запасы угля – 1,5 млн тонн. К началу нынешнего отопительного сезона угля было накоплено порядка 3 млн тонн, в то время как в начале 2000-х резервный запас угля составлял 6-8 млн тонн.

Между тем, участники блокады заявили, что на складах угля предостаточно, и пригрозили: если правительство допустит отключения по всей Украине, то Штаб блокады торговли с оккупантами начнет брать под контроль энергообеспечивающие предприятия. И посоветовали правительству разобраться с угольной схемой «Роттердам+», которая привела к повышению цен на электроэнергию для населения и промышленности, а обогатила лишь играющих со схемой олигархов.

Эксперты соглашаются, что если веерные отключения электроэнергии и возникнут, то через 1,5-2 месяца работы генераций без возобновления поставок антрацита. «Могут ли быть веерные отключения? Могут через месяц-полтора, если не придут к какому-то компромиссу», - написал на своей странице в соцсети Facebook эксперт в энергетической сфере, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус.

По его словам, чрезвычайное положение не следует рассматривать как какую-то катастрофу. Оно вводится, чтобы перевести блоки теплоэлектростанций, которые сжигают антрацит, на режим работы минимальным составом оборудования.

А, раз так, то у власти есть еще время разобраться в происходящем и навести порядок, дабы такая ситуация не повторялась впредь. Ведь именно для исключения повторения некоторых прецедентов, которые уже случались, и была введена формула цены на уголь «Роттердам+». Но, как видно, она сработала не на пользу Украине.

«Роттердам» по-украински

После заявлений власти, в условиях надвигающегося энергокризиса, относительно формулы «Роттердам+», скандал вокруг которой продолжается более года, возникла странная ситуация.

Так, Гройсман назвал фейком разговоры о том, что Украина закупает уголь по «голландской» формуле. «Я слышал то, что в тарифе «Роттердам» заложен «Роттердам+». Но это же не так. На «Роттердаме» уголь стоит около 3000 грн, а в тарифе он заложен на уровне 1730 грн. Не так ли? Поэтому 3000 грн - это фейк. В Роттердаме покупать уголь сейчас невозможно только потому, что он вдвое дороже, чем заложено в цену электроэнергии», - сказал Гройсман.

Вторит ему и глава Минэнергоугля Игорь Насалик: «Сейчас не используется. «Роттердам+» должна была решить вопрос диверсификации угля… НКРЭКУ – это независимый регулятор. Но ответственно говорю, что цена, которая заложена в ценовой политике формирования оптово-рыночной цены, на сегодняшний день составляет 1730 грн».

И тут сразу следует сделать несколько уточнений. Во-первых, по поводу действия формулы. Новая методика расчета цены угля, которая основывается на результатах торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), плюс стоимость транспортировки угля на внутренний рынок, была одобрена НКРЭКУ еще в апреле 2016 года. Как тогда заявил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк, такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цены, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Из-за поднявшегося шума вокруг такого нововведения, глава правительства не единожды требовал разобраться с целесообразностью использования такой формулы. А в середине января 2017 года Насалик сообщил, что применение формулы не сняло проблему диверсификации поставок антрацита в Украину – хотя и действие «Роттердама+» еще никто не аннулировал. Как же тогда можно уверять, что мы сейчас ею не пользуемся?

Во-вторых, цена тарифа 1730 грн, который якобы никоим образом не сказывается на населении, - это только договорная цена поставок с госшахтами, на которые приходится лишь 20% от общего количества добытого угля. И это - согласно договорам Центрэнерго. 80% поступающего в Украину данного вида топлива добывается на частных шахтах компании ДТЭК, в том числе, и на неподконтрольных Киеву территориях. Собственником этих шахт является Ринат Ахметов. По каким ценам эта часть угля закупается – никому не известно. Эксперты уверяют, что по минимальным. Затем, с учетом того, что ДТЭК является крупнейшим оператором украинской теплогенерации, закупленный дешевый уголь идет ему, «родному». А потом в цене электроэнергии фигурирует общий, «смешанный» тариф – с учетом «Роттердам+» - то есть, мы, потребители, платим генерирующим компаниям с учетом якобы дорого угля, сжигаемого ими, но, никаких доказательств того, что в структуре потребления ТЭЦ и ТЭС есть хоть килограмм топлива, завезенного из Европы, эти генерирующие компании не предъявляют.

Таким образом, возникает еще один вопрос – куда идет полученная с барского плеча рядовых потребителей (правда, без их согласия) сверхприбыль, причем немалая? По подсчетам Геруса, тепловая генерация Украины, большая часть которой принадлежит энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн, благодаря необоснованному включению в тариф на электроэнергию стоимости угля, сформированной на бирже в Роттердаме, и его доставки в Украину, хотя по факту уголь закупался с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Тем временем, введение в действие с 1 мая 2016 года этой формулы привело к повышению тарифов на электроэнергию для промышленности, а с 1 сентября - для населения. И нас уверяют, что стоимость электроэнергии на сегодня… ниже на 60% экономически обоснованной!

Кстати, цель введения «Роттердама+» - диверсификация поставок и модернизация ТЭС – так и осталась целью. Причем, исключительно на словах.

Закупать же уголь на Западе сейчас действительно проблематично – необходима валюта, что неизбежно скажется на курсе гривни, на торговом и платежном балансе, железнодорожные вагоны, которых недостаточно, и перевалки в морских портах, которых нет. Но, за что тогда мы переплачиваем?..

Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар винит в происходящем власть. «Исполнительная власть в государстве превращается в угрозу государству и государственности. В условиях продолжения Россией войны гибридного типа против Украины, власть дает козырь в руки агрессору – резкая хаотизация положения в Украине, Россия может прибегнуть и к ограничению (до перекрытия) транзита газа через Украину, чтобы он не был «украден» Украиной, потому что нам, мол, не хватает газа, поскольку не хватает угля из-за блокады «ДНР/ЛНР» и мы стали больше сжигать газ», - написал на своей странице в Facebook Гончар.

По его словам, уже сейчас российские СМИ начали пропагандистскую подготовку. Он считает, что Россия будет пытаться использовать «угольную дестабилизацию», которую теперь уже раскручивают не столько блокировщики, сколько правительство, преследуя цель доказать обществу необходимость торговли с «эффективно контролируемыми» территориями и не допустить определение через закон неконтролируемых территорий оккупированными.

«Не исключено, что при таких обстоятельствах, Россия будет пытаться добавить в угольную самодестабилизацию Украины еще и газовый компонент - ограничение транзита. Не исключена и кибер-атака на Объединенную энергосистему – достаточно вспомнить атаки декабря 2016-го и 2015-го. Итак, то, что делает сейчас власть – это опасная игра в пользу Ахметова, во вред обществу и себе тоже. Ну, а Путину остается только аплодировать украинским чиновникам, особенно, если они введут чрезвычайное положение в энергетике», - написал Гончар.

Есть ли выход?

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что в краткосрочной перспективе особых версий выхода из сложившейся ситуации нет, потому что при том количестве угля, который сейчас есть на складах, при условии невозобновления в полном объеме (оккупированные территории блокированы не полностью, и часть грузопотока оттуда в Украину идет) поставок из Донбасса, ничего, кроме веерных отключений, не останется.

«Еще можно по-быстрому запустить пару газо-мазутных блоков, например, на мазуте из Кременчуга. И это – максимум. В критической ситуации можно обсуждать запуск производства на газе. Но и мазут, и газ – недешевое удовольствие. И то, и другое требует в два с половиной раза больших, чем текущие, тарифов. Вопрос – кто это оплатит? Предполагаю, что начнутся веерные отключения в марте. Это – если подвоз угля не возобновится. Если он возобновится, то, думаю, можем проскочить», - отметил Харченко.

По его словам, относительно энергобудущего эксперты вносили предложения на рассмотрение властей еще в мае и июне прошлого года, но им отвечали уверенно – все будет хорошо. «Предпроектная документация по модернизации Змеевской ТЭС (перевод на уголь марки «Г») была уже готова. А это снимет потребление антрацита более, чем на 10%. Подразумевается увеличение добычи этого угля, открытие новых лав на территории Украины, можно его закупить и в Польше, это достаточно простой и недорогой путь. Второе – необходимо создать резерв угля путем импортных контрактов, а также опционов. Мы подсчитывали, что порядка 2 – 2,5 млн долларов, вложенных в опцион, хватило бы на то, чтобы иметь практическую гарантию поставки 800 тыс – 1 млн тонн угля в течение максимум 8 недель. Такой опцион на сегодня решил бы все проблемы», - пояснил эксперт.

Вместе с тем, подчеркивает он, ни правительство ничего не сделало, ни профильное министерство, ни частные компании. Последние в рамках тарифа «Роттердам+» в мае и июне и вовсе могли закупить уголь абсолютно свободно, ниже формулы по стоимости. Сегодня же они заявляют: этот выход – дорогой. Что, впрочем, вполне естественно – посередине отопительного сезона это действительно дорого, но они-то об этом знали…

Харченко назвал еще один вариант выхода из ситуации, но для нашей власти он, пожалуй, покажется фантастикой: «В США сейчас продается масса шахт, уголь практически не находит себе применения на фоне переизбытка газа. Можно в них вложить немного средств, создать совместные производства и тогда будет гарантия поставок в любой ситуации».

Как поведет себя власть, что нас ждет в ближайшие месяцы, как закончится «угольная» история – вскоре увидим. А пока в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования закупок угля с оккупированных территорий с применением формулы «Роттердам+». Кроме того, депутаты требуют досрочной полной ротации членов НКРЭКУ. Но как работает наш парламент – всем прекрасно известно. Хотя, может, в полной темноте народным избранникам будет легче думаться.

Нана Черная