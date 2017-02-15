Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе 2017 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,5% - до 4,257 млрд грн, говорится в отчете компании.

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Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за отчетный период составили 1,769 млрд грн (41,5%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом» с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 12,449 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией в январе 2017 года уменьшилась по сравнению с январем 2016 года до 7,569 млрд кВт-ч с 7,829 млрд кВт-ч.

Согласно информации компании, за отчетный период доля "Энергоатома" в общем объеме производства электроэнергии в Украине составила 51,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году «Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению 2015 годом на 9,6% - до 43,129 млрд грн. В 2015 году компания нарастила доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 млрд грн.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.