Южно-Украинская АЭС подключила к сети второй энергоблок для проведения среднего планово-предупредительного ремонта
24 ноября 2016 года Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.
Южно-Украинская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети второй энергоблок после завершения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
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«14 января 2017 года в 22:27 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта», - говорится в сообщении.
Согласно информации «Энергоатома», радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений.
«На 14 февраля 2017 года он (радиационный фон – УНИАН) составляет 0,1 микрозивертов в час. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2016 года Южно-Украинская АЭС отключила от сети второй энергоблок для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.
Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).