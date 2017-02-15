Не все коту масленица: впервые за несколько лет правлению "Газпрома" урезали зарплаты

Правлению «Газпрома» снизили зарплаты более чем на 15%. Правда, премии топ-менеджеров несколько выросли, но общие доходы все равно заметно сократились, пишет Газета.RU.

Отраслевые эксперты предполагают, что это решение мог принять лично президент России Владимир Путин, который не хочет раздражать избирателей накануне выборов.

В отчете компании за четвертый квартал 2016 года, опубликованной 14 февраля, говорится, что совокупные выплаты правлению за прошлый год составили 2,448 млрд руб. (1 доллар - 58 руб.), что на 9,4% меньше, чем выплаты за 2015 год. Причем 1,213 млрд пришлись на заработную плату, 1,176 млрд на премии и только 59 млн руб. составили иные виды вознаграждений.

Читайте такжеПутин пожаловался Меркель, что Украина уклоняется от закупки российского газаПо сравнению с 2015 годом суммарная зарплата членов правления снизилась с 1,429 млрд до 1,213 млрд руб., а объем премий увеличился, хоть и незначительно, с 1,155 млрд до 1,176 млрд руб.

Учитывая, что в правление «Газпрома» входят 17 человек, включая главу компании Алексея Миллера, в среднем доход каждого из членов правления за прошлый год составил около 144 млн руб., или около 12 млн руб. в месяц.

Ранее основной рост выплат приходился именно на четвертый квартал.

С 2013 по 2016 год зарплаты членов правления «Газпрома» выросли в полтора раза — с 814,47 млн до 1,213 млрд руб. Премии увеличились более чем на 64% – с 715,5 млн до 1,176 млрд руб.

В отчете за четвертый квартал показатели финансово-экономической деятельности не указываются (общегодовые результаты публикуются уже позже в консолидированной годовой отчетности). Но по итогам января – сентября 2016 года чистая прибыль компании по РСБУ снизилась в 2,25 раза и составила 75,417 млрд руб. Выручка за тот же период упала на 10,2%, до 2,775 трлн руб. Производство газа сократилось на 1,5% и составило 285,31 млрд кубометров.

На котировки, впрочем, это повлияло несущественно: к концу торгового дня 14 февраля в Лондоне бумаги «Газпрома» торговались по $4,83, тогда как в середине декабря был достигнут пик в $5,26. Затем был провал, но к 13 января акции компании вернулись к этому показателю и только потом вновь пошли вниз.

Ранее отраслевые эксперты неоднократно предупреждали, что рост выплат топ-менеджменту при снижении основных финансовых показателей компании может негативно сказаться на ее имидже.

«Доходы руководства «Газпрома» довольно широко освещаются в российской прессе, – комментирует глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. – Увеличение выплат на фоне заявлений правительства об отсутствии денег для других граждан было бы неуместным. Президент не хочет раздражать избирателей накануне выборов».

Партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин также отмечает, что рост выплат правлению «Газпрома» выглядел скандальным, особенно на фоне снижения эффективности компании и финансовых потерь.

«Свою роль сыграла многочисленная критика, – полагает эксперт. – И решение о снижении выплат, вероятнее всего, было принято не советом директоров «Газпрома» и не собранием акционеров. Оно явно было спущено из Кремля, не исключаю, что это решение лично Владимира Путина».