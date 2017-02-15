В "Нафтогазе" пугают возможным подорожанием газа для населения еще на 40%

Цена на природный газ для населения может вырасти с 1 апреля 2017 года на 40% по сравнению с нынешним значением в 6,8 грн за куб. м при условии, что государство не будет регулировать значение этой цены решениями Кабинета министров, а ценообразование будет происходить под влиянием рыночных факторов.

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Об этом в своей статье, опубликованной в издании «Новое время», заявил коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязательства (обязательства «Нафтогаза» по поставкам «голубого» топлива для населения по фиксированной цене – УНИАН), то исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%», - написал Витренко.

Также он добавил, что скачка цен удастся избежать в том, случае если государство оставит за собой контроль над ценообразованием.

«Если госрегулирование продлят, с чем ещё должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало МВФ, что специальные обязательства вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен возможно удастся отложить до октября», - отметил он.

По мнению Витренко, важным фактором для ценообразования на газ является решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту закупки газа.

«Мы рассчитываем, что Стокгольмский арбитраж удовлетворит наши исковые требования к «Газпрому», и мы будет импортировать газ по цене «хаб минус». Тогда можно ожидать, что оптовая цена для потребностей населения снизится в два раза по сравнению с текущей ценой», - написал топ-менеджер, добавив, что если до 1 октября 2017 года не будет позитивного решения в арбитраже, то можно ожидать повышения оптовых цен на газ в размере 47%.

Как сообщал УНИАН, Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива.

Именно по такой цене газ по всей стране облгазы продают газ бытовым потребителям. Срок действия этой цены был обозначен до 1 апреля 2017 года.