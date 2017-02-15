Австралия может покрыть до 30% потребностей украинской энергетики в ядерном топливе – посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич во время скайп-связи в рамках проекта «Дипломатия без границ».

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«Буквально несколько дней назад украинское правительство одобрило соглашение о сотрудничестве между Украиной и Австралией в области ядерной энергетики, и теперь мы фактически открываем себе дорогу к наиболее масштабному, я бы сказал, экономически-политического проекта поставки уранового топлива на наши атомные электростанции», - заявил он.

«Нам надо только сейчас завершить административное соглашение, но это уже технический вопрос. Австралия способна покрывать до 30% потребностей нашей энергетики в ядерном топливе, а реально речь идет о 70%», - сказал Кулинич. Посол отметил, что до введения санкций этот уран закупала Россия.

Он также сообщил, что Украина и Австралия сотрудничают в области ІТ и уже появилось первое украинско-австралийское предприятие, зарегистрированное в Сиднее.

Кроме того, по словам Кулинича, перспективным является сотрудничество в аэрокосмической отрасли. «Здесь есть космодром Вумера, который когда-то использовала Великобритания, он заброшенный, и мы возобновили диалог о возможности его использования для тестов ракетных двигателей, наших украинских носителей, а возможно, даже воплощения космической программы совместных запусков», - сказал посол.